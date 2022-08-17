Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 17.8.2022 20:08 Son Güncelleme: 17.8.2022 20:08

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları” haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponlarla şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan bugünkü Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (17 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Ağustos Şans Topu sonuçları: 21 - 18 - 5 - 4 - 17 + 9

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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