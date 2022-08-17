Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan bugünkü Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (17 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;