Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 10.8.2022 20:25 Son Güncelleme: 10.8.2022 20:25

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Şans Topu sonuçları” her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişle belirlenerek şanslı numaraları ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. Şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (10 AĞUSTOS)

10 Ağustos Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Ağustos Şans Topu sonuçları: 20 – 15 – 5 – 34 – 13 + 12

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
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