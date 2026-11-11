Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama

Haftanın Şans Topu çekilişi tamamlandı ve gözler sonuç ekranına çevrildi. 11 Kasım 2026 tarihli çekilişte şanslı numaralar açıklanırken ikramiye dağılımı da merak konusu oldu. İşte 11 Kasım Şans Topu kazanan numaraları ve bilet sorgulama detayları...