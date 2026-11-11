Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:59 Son Güncelleme: 11.11.2026 20:06

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama

11 Kasım Şans Topu sonuçları için beklenen çekiliş tamamlandı. Haftanın merakla takip edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişin ardından büyük ikramiye tutarı ve ikramiye kazanan kategoriler de gündeme geldi. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

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Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama
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Haftanın Şans Topu çekilişi tamamlandı ve gözler sonuç ekranına çevrildi. 11 Kasım 2026 tarihli çekilişte şanslı numaralar açıklanırken ikramiye dağılımı da merak konusu oldu. İşte 11 Kasım Şans Topu kazanan numaraları ve bilet sorgulama detayları...

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama

11 KASIM 2026 ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar, sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için açıklandı.

İşte sonuçlar: 15, 21, 27, 29, 34 + 11

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Şans Topu biletinizin sonucunu öğrenmek için biletinizi nereden aldığınız fark etmiyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Bilet Sorgulama" bölümünden biletinizi kontrol edebilir, çekiliş sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.

KAZANAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 11 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-21 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.

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