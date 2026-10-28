Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 20:00 Son Güncelleme: 28.10.2026 20:11

Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı

Şans Topu heyecanı 28 Ekim Çarşamba günü yapılan çekilişle devam etti. Çekilişin sona ermesiyle birlikte kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerindeki sonuçları öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. İşte şans topu sonuçları…

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Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı
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Çarşamba günü Şans Topu oynayanların gözü çekiliş sonuçlarına çevrildi. 28 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar duyuruldu. Şansını deneyenler, açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak sonuçlarını sorguluyor. İşte şans topu sonuçları sorgulama ekranı…

Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı

28 EKİM 2026 ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

28 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar, sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için açıklandı.

İşte sonuçlar: 8, 15, 17, 28, 33 + 14

Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Şans Topu biletinizin sonucunu öğrenmek için biletinizi nereden aldığınız fark etmiyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Bilet Sorgulama" bölümünden biletinizi kontrol edebilir, çekiliş sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.

KAZANAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-21 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! 28 Ekim 2026 Şans Topu sonuç ekranı
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