Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU | Milli Piyango Online ile 10 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 10.7.2022 22:28 Son Güncelleme: 10.7.2022 22:28

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU | Milli Piyango Online ile 10 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları” her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaraların belirlenmesi sonrasında MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU | Milli Piyango Online ile 10 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında bugünkü Şans Topu sonuçları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar yoğun şekilde kazandıran numaraları merak ederek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (10 TEMMUZ)

Şans Topu sonuçları, 10 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Temmuz Şans Topu sonuçları:

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU | Milli Piyango Online ile 10 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
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