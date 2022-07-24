Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayın aracılığıyla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugün (24 Temmuz 2022 Pazar) yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (24 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 24 Temmuz MPİ bilet sorgulama sayfası ve detaylar şöyle;