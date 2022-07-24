Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.7.2022 20:16 Son Güncelleme: 24.7.2022 20:16

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen “Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunları severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayın aracılığıyla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugün (24 Temmuz 2022 Pazar) yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (24 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 24 Temmuz MPİ bilet sorgulama sayfası ve detaylar şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Temmuz Şans Topu sonuçları: 18 - 27 - 16 - 20 - 21 + 12


Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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