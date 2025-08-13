ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ağustos 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada iki kez yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekiliş sonrası Milli Piyango'nun resmi adresi millipiyangoonline.com ile sabah.com.tr üzerinden hızlıca görüntülenebiliyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek çekiliş, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilecek. Kazanan numaraları öğrenmek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizin devamında…