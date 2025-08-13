Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 13 Ağustos 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.8.2025 17:23

13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı Şans Topu çekilişi heyecanı yaşanıyor. Noter gözetiminde ve canlı yayınla gerçekleşecek çekilişte, büyük ikramiyenin kime çıkacağı belli olacak. Talihliler şanslarını bu özel gecede öğrenirken, kazandıran numaralar da açıklanacak. Çekiliş sonuçlarını anında görüntülemek isteyenler ise MP Online üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek. İşte 13 Ağustos tarihli Şans Topu çekilişine dair merak edilen ayrıntılar…

Haftada iki kez yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekiliş sonrası Milli Piyango'nun resmi adresi millipiyangoonline.com ile sabah.com.tr üzerinden hızlıca görüntülenebiliyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek çekiliş, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilecek. Kazanan numaraları öğrenmek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

13 AĞUSTOS 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20:00 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
13 Ağustos 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

13 AĞUSTOS 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI
13 Ağustos 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

