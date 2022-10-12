Şans Topu Sonuçları SORGULA: 12 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında "Şans Topu sonuçları" belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden oynayanlar Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak amacıyla "12 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 EKİM)

Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;