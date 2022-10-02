Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 2.10.2022 20:14 Son Güncelleme: 2.10.2022 20:14

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları” her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belirleniyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler şanslı numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla katılan şans oyunu severler Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA: ŞANS TOPU SONUÇLARI (2 EKİM)

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ekim Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
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