Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 5 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta olduğu gibi bu hafta da yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı yayınına katılmak için Milli Piyango Online ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar yoğun şekilde Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak amacıyla 5 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (5 EKİM)

Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar şöyle;