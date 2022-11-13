Şans Topu sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 13 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numara seçilebilir istenirse de Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirilerek kolon hızlıca oluşturulabilir.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırılabilir.
Haftada 2 gün kazanma şansı bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: