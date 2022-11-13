Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 13.11.2022 20:44 Son Güncelleme: 13.11.2022 20:44

Şans Topu sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen “Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 13 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve günün şanslı numaraları.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 13 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13 KASIM)

Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Kasım Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numara seçilebilir istenirse de Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirilerek kolon hızlıca oluşturulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırılabilir.

Haftada 2 gün kazanma şansı bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.



5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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Şans Topu sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
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