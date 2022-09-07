Şans Topu sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango Online ile 7 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle 7 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaralarla "Şans Topu sonuçları sorgulama" yapmak adına Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (7 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 7 Eylül Şans Topu sonuçları ve tüm detaylar.