Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 30.10.2022 22:03 Son Güncelleme: 30.10.2022 22:03

Şans Topu sonuçları SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

Haftalık düzende 2 gün yapılan Şans Topu sonuçları çekilişi bugün bir kez daha yapılarak şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 30 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası detayları ve bugünkü şanslı numaralar.

Şans Topu sonuçları SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MP TV canlı yayını üzerinden kupon dolduranlar bugünkü kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 30 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 EKİM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle bugünkü Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Ekim Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları SORGULAMA SAYFASI: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
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