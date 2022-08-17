Şantaj filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Extortion – Şantaj filmi bu akşam TV’de!

2017 yılında vizyona giren ABD yapımı Şantaj filmi, 17 Ağustos Çarşamba akşamı film severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Phil Volken'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Şantaj filminin oyuncu kadrosunda; Eion Bailey, Bethany Joy Lenz gibi isimler yer alıyor. Dram, macera ve suç temalarını başarılı bir şekilde bir araya getiren yapımda, bir doktorun ailesiyle hiç bilmediği bir coğrafyaya tatile çıkmasının ardından gelişen olaylar izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki, Şantaj filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…
Doktor Kevin Riley (Elon Bailey), eşi Julie (Bethany Joy Lenz) ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner.
Onları bulan balıkçı Miguel (Barkhad Abdi) Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.