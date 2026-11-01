Şantiye soyguncuları adaletten kaçamadı

Bakırköy'de yapımı devam eden olimpik yüzme havuzu şantiyesinden 4 Eylül günü yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektrik kablosu çalındı. Olay üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı inceleme yürüttü. Hırsızlık olayının ardından izlerini kaybettirdiklerini düşünen şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından tek tek tespit edildi. Şüphelilere yönelik 27 Ekim'de Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen 29 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda farklı hırsızlık olaylarına karıştıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenen 6 firari şüpheli daha yakalandı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.T.'nin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı işyerinden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi. E.Y.'nin ise Tuzla'da yaşanan bir başka işyerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör