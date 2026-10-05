Haberler Yaşam Haberleri Şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:16 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:24

Şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da şantiyeleri hedef alan hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmada, yaklaşık 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalınan hırsızlık ile başka bir şantiyedeki hırsızlık girişiminin aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi Esenler’de yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Tuzla'da meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 10 Temmuz 2026'da Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalındığı belirlendi. Şüphelilerin 14 Temmuz'da ise Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesine girerek hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Tuzla'da şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Her iki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin aynı araçla hareket ettiğini belirledi. Saha çalışmaları sonucunda olayların şüphelilerinin H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 3 şüpheli, 3 Ekim'de Esenler'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulama ve kontrollerde H.H.Ç.'nin 9 farklı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheliler Z.Ç. ve B.A.'nın da aranmalarının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA