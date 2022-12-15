Santorini Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Santorini’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Santorini'de gezilecek yerler ve ne yapılır gibi sorular Akdeniz'i merak eden gezginler için olmazsa olmaz sorulardır. Ege Denizi'nde bir cazibe merkezi haline gelen Santorini'yi görmek isteyenler için rota oluşturmak adına şu sorular araştırılmalıdır "Santorini'ye hangi ayda gidilir, kaç günde gezilir?"

Santorini Gezilecek Yerler

Santorini gezilecek yerler açısından düşünüldüğünde Ege'nin gözde duraklarından biridir. Büyüleyici deniz manzarası ve mimari yapılarıyla dikkat çekmektedir. Volkanik adalar grubu olan Santorini Yunanistan'ın 200 km güneyinde bulunmaktadır. Santorini pek çok mimari esere sahiptir. Ortodoks Metropolitan Katedrali, Catholic Cathedral Church of Saint John The Baptist ve Oia Kalesi bunlardan birkaçıdır.

Yazın ve Kışın Santorini'de Ne Yapılır?

Kış aylarında Santorini sakin bir hal alır. Adaları özgürce dolaşmak istiyorsanız kış ayları idealdir. Fakat elbette ki bu adaları ziyaret etmek için ideal aylar yaz aylarıdır. Santorini'ye hangi ayda gidilir diye soracak olursanız Haziran – Eylül ayları arası idealdir. Yazın denizin tadını çıkarmak isteyenler Perissa ve Kamaei plajlarını mutlaka ziyaret etmelidir. Volkanik tüflerden oluşan bu plajlar ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadırlar.

Santorini Kaç Günde Gezilir?

Santorini Adası zaten yüzölçümü olarak oldukça küçük. Bu nedenle Santorini kaç günde gezilir derseniz yürüyerek bile adayı 4-5 günde gezebilirsiniz.