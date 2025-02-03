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Giriş Tarihi: 4.2.2025

Santorini’den kaçış başladı

Santorini’den kaçış başladı
SİSMİK haraketliliğin en yoğun yaşandığı Santorini Adası'nda denize sıfır konumdaki evler boşaltıldı. Ada halkına toplu etkinliklerden kaçınmaları talimatı verildi. Adadan ayrılmak isteyenlere feribot seferleri yetersiz kalıyor. SABAH'a konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal "Santorini Adası, aktif bir volkanik komplekstir. Artan sismik hareketlilik volkanik aktivitenin habercisi olabilir. Ege'de 8 ile 8.5 arasında deprem olabilir. Bu Türkiye kıyılarını da etkileyen tsunami dalgalarına neden olur" dedi.
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Santorini’den kaçış başladı
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