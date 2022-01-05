Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yasin M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tutukluluğun suçlama ile örtülü olacağı ve imza tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle adli kontrol kararına itiraz etti. Ailelerin avukatı Onur Keskin ise, "Türk Ceza Kanunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ayrıca suçun failinin öğretmen olması nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılması gerektiği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde her bir çocuk için 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak bir şüphelinin topluma geri salınması bir hukukçu olarak en başta beni ve eminim tüm vicdanları derin şekilde yaralamıştır. Çocuklarımızın uğradığı cinsel istismar sistematik ve süreklidir. Gerekli itirazları yaptık. Bu hukuksuzluktan dönüleceğine olan ümidimizi koruyoruz. Eminiz ki başka mağdur öğrenciler de bu olayın duyulmasından sonra ortaya çıkacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.