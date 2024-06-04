Sapık sucuya 293 yıl 6 ay hapis

İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sucu Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Hakkında 331 yıl 6 ay hapis istenen şüpheli Şenay'ın 4 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar", "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 687 bin 500 lira adli para cezası verdi.