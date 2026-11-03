Sapık üvey babaya 15 yıl hapis

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki A.K. annesi gece mesaisindeyken 13 yaşından beri kendisine cinsel taciz ve istismarda bulunan üvey babası Savaş Ç.'yi (35) ihbar etti. Genç kızın yapılan muayenesinde iddialarını doğrular nitelikte bulgular ortaya çıktı. 12 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Savaş Ç.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Olayı öğrenince büyük şok yaşayan anne F.Ç. ise eşine boşanma davası açtı. Cezaevinden gönderdiği mektuplarla tehditlerine devam eden üvey baba Savaş Ç. hakkında koruma kararı da alındı. Savaş Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör