Saplantılı katile müebbet hapis

İzmir'in Menemen ilçesinde geçen 19 Ocak'ta, eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) öldüren Lokman Etken, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "ruhsatsız silah" suçundan da 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Gerekçeli kararda, sanığın adresini öğrendiği Akbaba'ya ulaşmaya çalışması, olay günü genç kadının evinden çıkmasını beklemesi ve ardından saldırması nedeniyle cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiği belirtildi. HTS kayıtlarında ise sanığın,Akbaba'nın evinin bulunduğu bölgeye gittiği ve saatlerce beklediği belirlendi. Kararda ayrıca Etken'in aynı gün "Pınar" adlı sosyal medya kullanıcısına, "Yapacağım, evini de buldum" şeklinde mesaj gönderdiği bilgisine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör