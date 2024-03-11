Saplantılı psikolog kadın avukatın hayatını zehir etti

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Avukat Ece Su O. (26), bir yıl kadar birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldı. Ancak psikolog olan Saadettin S. bu ayrılığı kabullenemedi ve barışmak için harekete geçti.

Israrlı takipten bıkan genç avukat, uzaklaştırma kararı aldı. Ancak Saadettin S., Ece Su O'nun Beşiktaş'taki evinin yakınında karşısına çıktı. Avukatın uzaklaştırma kararını hatırlatmasına aldırış etmeden konuşmak için ısrar eden Saadettin S., Ece Su O.'nun apartmanına girerek bir kez sarılıp gideceğini söyledi. Genç avukat evine sığınıp KADES uygulaması ile polis çağırdı. İkamete gelen polisler genç adamı apartmanda yakaladı.

Karakola giderek ifade veren Ece Su O., Saadettin S. hakkında 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak kendisini takip etmeye devam ettiğini, sarılma teklifinde bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu.

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



2 YIL İSTENDİ

Savcılık soruşturma sonunda Saadettin S. hakkında "ısrarlı takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.