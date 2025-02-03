Sarallar suç örgütü üyesinin yurt dışına kaçırılmasını organize eden 7 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen ve liderliğini firari İlyas Saral'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içinde kritik pozisyonda yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım'ın yurtdışına çıkışını organize eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile kamu kurumlarında görevli M.D.K., Komiser V.G., polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük muhafaza memuru B.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında 'Suçluyu koruma', 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlamaları bulunan şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.