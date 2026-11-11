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Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:54

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesine şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Abdullah Kunt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza sabah saatlerinde Sarıidris Kasabası'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler ihbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Abdullah Kunt sedye ile yola çıkartıldı. Buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Abdullah Kunt, kurtarılamadı. Acı haberi öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

#ISPARTA
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Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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