Sararan yastıkları ve halıları fırçalamaya son! Sadece sıcak suya eklenen bu iki malzeme yetiyor

Ev temizliğinde en çok zorlayan, ne kadar yıkanırsa yıkansın tam anlamıyla hijyen sağlamak imkansızmış gibi duran iki eşya vardır: Zamanla sararan yastıklar ve rengi solup matlaşan halılar... Yıllardır saatlerce ovalayarak ya da pahalı kimyasallara servet ödeyerek çözüm aradığımız bu sorun, meğer mutfakta her gün kullandığımız iki basit malzemeyle saniyeler içinde çözülebiliyormuş.
Yastıklardaki sarı lekeler sadece ter veya tozdan kaynaklanmaz. Uyku sırasında cildimizden salgılanan doğal yağlar ve nem, kumaşın derinliklerine işleyerek zamanla oksitlenir. Halılarda ise günlük ayak trafiğiyle dokulara yerleşen mikroskobik kirler, klasik silme yöntemleriyle daha da derine itilir. Normal deterjanlar bu yağ bazlı tabakayı çözmek yerine yüzeyde köpük tabakası bırakarak lekenin sabitlenmesine neden olur.
Kumaş liflerine işleyen sarı lekeleri söküp atmanın sırrı, asit ve alkali dengesini doğru kurmaktan geçiyor. İhtiyacınız olan tek şey: Karbonat (veya çamaşır sodası) ve beyaz sirke (veya limon tuzu). Karbonat, yağ moleküllerini parçalayıp kötü kokuları hapsederken; sıcak suyla birleşen sirke, kumaşa yerleşmiş kireç ve deterjan kalıntılarını tamamen çözer.
Sararmış yastık kılıflarını veya yıkanabilir yastıkları geniş bir kovaya alın. Üzerini kaplayacak kadar sıcak su ekledikten sonra 1 çay bardağı karbonat ve 1 çay bardağı beyaz sirke ilave edin. Karışım hafifçe köpürecektir. Yastıkları bu suda 30-45 dakika bekletin. Dokulara işleyen sarı lekelerin suya salındığını göreceksiniz. Ardından makinenizin normal yıkama programında durulatın.
Halılardaki matlaşmayı gidermek için sprey şişesine 2 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı karbonat ve yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Halının sararan veya kirlenen bölgelerine püskürtün. Fırçalamanıza gerek kalmadan, temiz ve nemli bir mikrofiber bezle sadece tampon yaparak (bastırıp çekerek) kiri beze hapsedin. Halı lifleri anında kabaracak ve ilk günkü parlaklığına dönecektir.
Temizlik tamamlandıktan sonra eşyaların tamamen kuruduğundan emin olmak kritik önem taşır. Yastıkları doğrudan güneş ışığında kurutmak, doğal bir sterilizasyon sağlar ve sirke kokusunu tamamen uçurur. Halılarınızı ise temizlik sonrası hafifçe havalandırarak liflerin nemli kalıp tekrar toz toplamasını önleyebilirsiniz. Bu yöntemi 2 ayda bir tekrarlayarak evinizde kalıcı hijyen sağlayabilirsiniz.