Sararan yastıkları ve halıları fırçalamaya son! Sadece sıcak suya eklenen bu iki malzeme yetiyor

Ev temizliğinde en çok zorlayan, ne kadar yıkanırsa yıkansın tam anlamıyla hijyen sağlamak imkansızmış gibi duran iki eşya vardır: Zamanla sararan yastıklar ve rengi solup matlaşan halılar... Yıllardır saatlerce ovalayarak ya da pahalı kimyasallara servet ödeyerek çözüm aradığımız bu sorun, meğer mutfakta her gün kullandığımız iki basit malzemeyle saniyeler içinde çözülebiliyormuş.