Saray mutfağından sokak kültürüne: TasteAtlas Türkiye’nin en iyi 20 lezzetini seçti!

KOKOREÇ (PUAN: 4.1)

İstanbul sokak lezzetlerinin en bilinenlerinden. Titizlikle temizlenen kuzu ince bağırsağı ve uykuluğun şişe sarılarak kömür ateşinde yatay olarak pişirilmesiyle yapılan, bol kimyon ve pul biberli ekmek arası bir efsane.

PERDE PİLAVI (PUAN: 3.9)

Özellikle düğünlerde doğumu, bereketi ve yeni bir yuvayı simgeleyen; içi tavuk eti, kuş üzümü, badem ve çam fıstıklı pilavla doldurulmuş, dışı ise özel bir hamurla kaplanarak fırınlanmış görkemli bir yemek

BÖREK (PUAN: 4.2)

Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan, incecik yufkaların kat kat dizilerek peynir, kıymalı ya da ıspanaklı harçla fırınlandığı nefis hamur işi. Sabah çıtırlığıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi.