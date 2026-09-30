Sardes ve Bintepe’de yüksek teknoloji nöbeti: Kültürel miras artık gökyüzünden korunacak

Ersoy bu yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

"Bir kültür varlığını yıllar süren bir mücadelenin ardından geri getirmek büyük bir başarıdır. Asıl hedefimiz ise o eserin ait olduğu topraklardan hiç kopmamasını sağlamaktır."

75 KİLOMETREKARELİK ALAN HAVADAN İZLENECEK

Bakan Ersoy, Lidya Kralı Alyattes'in anıt mezarının da bulunduğu Bintepeler'in yaklaşık 75 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 120'den fazla anıt mezarı barındırdığını söyledi. Ersoy, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin 2025 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının bu mirasın evrensel değerini uluslararası düzeyde tescillediğini belirtti. Bakan Ersoy, geçmişte bazı tümülüslerin kaçak kazılar nedeniyle iş makineleriyle ağır ve geri döndürülemez biçimde tahrip edildiğini hatırlatarak böylesine geniş bir coğrafyada tehdidin mümkün olduğunca erken görülmesi, caydırılması ve önlenmesi gerektiğini vurguladı.