Sarı Çizgi Film Karakteri İsimleri - Sarı Renkli Çizgi Film Karakterleri Hangileri?

Sarı çizgi film karakteri ya da başka bir deyişle sarı renkli çizgi film karakterleri, çok dikkat çekmektedir. Sıcak bir renk olması ve cana yakın görünen sarı renk, kullanıldığı karakterde o karakteri izleyiciye daha çok sevdirmektedir. Sarı rengi karakterler üzerinde daha çok saç rengi, ten ve kürkte kullanılmaktadır. Ayrıca prenses olan sarı saçlı çizgi film karakteri, küçük kız çocukları tarafından daha çok sevilmektedir. Bunun için kadın olan sarı kafalı çizgi film karakterleri de izleyiciler arasında hem çocukların hem de diğer izleyicilerin dikkatini ayrıca çekmektedir.

Sarı Çizgi Film Karakteri İsimleri Nelerdir?

Öncelikle dile şunu dile getirmeliyiz ki burada kastedilen sarı kıyafetli çizgi film karakterleri değildir. Burada kastedilen sarı tenli, sarı kürklü, sarı saçlı film ya da çizgi film karakterleridir. Zekâ ve aklın rengi olarak değerlendirilen sarı rengi, sıcak renkler arasında yer almaktadır. Sıcak renkler kişi üzerinde olumlu etkilere sahip olan ve temas kurduğu kişinin aklında kalan bir renktir. Umut, mutluluk, neşe gibi, pozitif duygu ve durumlar sunan sarı rengi giyimden, kozmetiğe, yemek sunumundan film ya da dizilere kadar birden fazla alanda kendisini göstermektedir.

Sarı renginin bu özellikleri kendisini özellikle medya sektöründe çocukların daha çok ilgi duyduğu film ve çizgi film karakterlerinde göstermektedir. Sıcaklık ve mutlulukla ilişkili olan sarı renginin neden karakterler üzerinde kullanıldığını bu özellikler açısından gözler önüne sermektedir. Söz gelimi herkesin bildiği, sempatik bulduğu ve Tweety, Sünger Bob ve Pikachu gibi karakterler neşesi, mutluluğu, enerjisi gibi özelliklerinden ötürü çok sevilmiş ve hala da sevilerek izlenmektedir.

Sarı Renkli Çizgi Film Karakterleri Hangileridir?

Sarı rengin neden bu kadar önemli ve çizgi film karakterlerinde kullanılırken hangi özelliklerin gözetildiği konusunda bilgileri paylaşmışken sarı renkli olan bazı çizgi film karakterlerin de değinelim. Bu karakterler arasında en çok akıllarda kalan ve hangi özelliklere sahip olan karakterler olarak baktığımızda daima sevilen karakterle karşılaşırız. Bu karakterler şunlardır:

Sünger Bob: Dünyaca ünlü Sünger Bob ismini verdiği çizgi filmin ana karakteridir. Çizgi filmin en neşeli karakteri olan Sünger Bob, sevecen ve dost canlısı olan her gün macera peşinde koşan bir karakterdir.

Minyonlar: Minyonlar, sıra dışı hareketleri, planları ve yaşamları ile dikkat çekerler. Bunların yanında cıvıl cıvıl oluşları, minik minik olup ortalıkta sevimlice gezinmeleri ve belli bir dil konuşmasalar da ne yaptıklarının herkes tarafından anlaşılması gibi durumlar, onları unutulmaz sarı renkli çizgi film karakterleri arasına sokmaktadır.

Tweety: Tweety! Warner Bros'un bu sevimli kanaryasını bilmeyen yoktur. Her zaman kendini yakalamaya çalışan Sylvester ile olayların başını çeker. Koruyucusu Hector onu daima Sylvester'dan korumaktadır. Bu minik, hızlı, akıllı ve dost canlısı olan kanarya, Warner Bross'un en sevimli sarı renkli çizgi film karakteridir.

Pikachu: Parlak gözler, sevimli bir surat ve sinirlenince tam aksine daha da sevimli olan Pikachu'yı unutmak mümkün değil. Yanaklarındaki sevimli kırmızı noktalardan elektrik salmaktadır.

Simpsonlar: Kurgusal olan Orta Amerika ülkesinde yaşayan ve sıra dışı bir yaşamı olan tipik bir ailedir Sipmsonlar. Üç çocuğa sahip olan ve beş kişilik bir alile olan Simpsonlar oldukça popüler olan sarı renkli çizgi film karakterlerindendir.

Jake the Dog: Adventure Time çizgi filminin en sıradışı karakteri olan Jake the Dog, bu çizgi filmin ana karakteridir. Büyüyüp küçülme gibi sıra dışı bir özelliğe sahiptir.

Rapunzel: Upuzun olan ve akıllardan çıkmayan sarı saçları Rapunzel'i akıllarda bırakan en dikkat çekisi özelliğidir. İzleyen kız çocuklarının imrenerek baktığı Rapunzel, Disney'in en sevilen prensesleri arasında yer almaktadır. Gür, parlak ve uzun sarı saçları onun gerektiğinde yardımına da koşar.