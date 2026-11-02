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Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:47

Sarıgül ailesine düzenlenen 2. dalgada operasyonun 10 şüphelisi adliyede

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda hedefteki 11 şüpheliden gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Sarıgül ailesine düzenlenen 2. dalgada operasyonun 10 şüphelisi adliyede
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin aralarında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 22 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmanın ikinci dalgasında, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin operasyonunda şüphelilerden 10'u yakalanırken, hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül'ün de bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



Sevk edilen 10 şüphelinin isim listesi.
1-Metin Mevlüt SARIGÜL
2-Ömer YAZICI
3-Aynur AYDIN
4-Gençağa MERİÇ
5-Ahmet MERİÇ
6-Berrak ÇETİNKAYA
7-Davut KAYMAK
8-Altuğ ALTINBAŞ SÜRER
9-Mehmet MERİÇ
10-Süreyya KURTULAN

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL ADALET SARAYI #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #MUSTAFA SARIGÜL #ÇAĞLAYAN #ÖMER SARIGÜL
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Sarıgül ailesine düzenlenen 2. dalgada operasyonun 10 şüphelisi adliyede
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