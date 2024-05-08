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Giriş Tarihi: 9.5.2024

Sarıgül Nine, buzağısının parasını Filistin’e gönderecek

Sarıgül Nine, buzağısının parasını Filistin’e gönderecek
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi depremlerinde buzağısını satarak depremzedelere göndermişti. Sarıgül Nine, bu kez de Filistin için adım attı. 'Pamuk' ismini verdiği buzağısını Kurban Bayramı öncesinde satarak Filistin için bağışlayacağını açıklayan Sarıgül Nine, "Buzağıyı bayrama kadar besleyip büyüteceğim. Bayramdan önce satıp parasını muhtar oğluma vereceğim o da parasını Filistin'e gönderecek. Onlar orada ekmek bulamıyorlar. Öbür tarafa kim ne götürmüş ki. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Bedir ALTUNOK /SABAH
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Sarıgül Nine, buzağısının parasını Filistin’e gönderecek
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