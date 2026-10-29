Sarıgül skandalında yeni gelişme: ’Cinsel saldırı’ suçundan 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki skandalın boyutu büyümeye devam ediyor. Sarıgül'ün başkanlık döneminde çalışan Şişli Belediyesi eski Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlattı.

CİNSEL SALDIRI SUÇU EKLENDİ

Mustafa Sarıgül hakkında "cinsel saldırı" suçu eklenirken, itirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 hakkında gözaltı kararı verdi.

8 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.