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Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:26

Sarıgül skandalında yeni gelişme: 'Cinsel saldırı’ suçundan 8 gözaltı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen aklama soruşturmasında, gizli tanık ve itirafçıların ifadeleriyle kirli skandal patlak verdi. Sarıgül hakkında “cinsel saldırı” suçlamasının eklendiği soruşturmada, Şişli Belediyesi eski Bilgi İşlem Müdürü Caner D.’nin, Mustafa Sarıgül tarafından istismara uğradığı yönündeki beyanının ardından 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül’ün iki yakın koruması ve Ankara’daki erkek berberinin de bulunduğu kişiler hakkında verilen karar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheli aranıyor.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sarıgül skandalında yeni gelişme: ’Cinsel saldırı’ suçundan 8 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki skandalın boyutu büyümeye devam ediyor. Sarıgül'ün başkanlık döneminde çalışan Şişli Belediyesi eski Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlattı.

CİNSEL SALDIRI SUÇU EKLENDİ

Mustafa Sarıgül hakkında "cinsel saldırı" suçu eklenirken, itirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 hakkında gözaltı kararı verdi.

8 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MUSTAFA SARIGÜL
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