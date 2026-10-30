Sarıgül soruşturmasında 2 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki skandalın boyutu büyümeye devam ediyor. Sarıgül'ün başkanlık döneminde çalışan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner D. de itirafçı olarak kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını anlatmıştı.

CİNSEL SALDIRI SUÇU EKLENDİ

Mustafa Sarıgül hakkında "cinsel saldırı" suçu eklenirken, itirafçı beyanlarının ardından savcılık; lise kamplarından sorumlu Abdülkadir S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 8'i gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Akabinde Zülfü Sümer ve dönemin muhtarı Abdulkadir Sezgin tutuklamaya sevk edildi. 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör