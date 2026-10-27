Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama! Sofu Altınbaş da cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında, gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 TUTUKLAMA

Savcılık, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

11 ADLİ KONTROL

Şüphelilerden Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün "ev hapsi"; Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Serkan Korkutata, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MİLYONLARCA AVROLUK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları incelemeye alındı. Müştekiler, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğini ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığını öne sürdü.

BİLGİ VE BELGELERİN ARDINDAN TEHDİT İDDİASI

Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, bunların ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de iddia etti. Başsavcılık; müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.

EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı.