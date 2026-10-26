Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 3 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve iş insanları İbrahim Avcı ile Ramazan Argün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski Şişli Belediye Başkanvekili Eyüp Birgün, Mustafa Sarıgül'ün muhasebecisi Oktay Özkan, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol talep edildi. Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, iş insanı Eyüp Ensar Saral, Şişli Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Şişli Belediyesi eski Kültür Müdürü Kenan Malkoç ve müteahhit Selami Cengiz ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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