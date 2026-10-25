Sarıgüller soruşturmasında şok detaylar! Rüşvet aklama çarkı patronlara uzandı

İki Alman işadamının 32 milyon euroluk yalı satışı, 100 milyon euroluk bloke havale, 1.5 milyon euroluk şüpheli tekne devri sonrasında dolandırıldıkları iddiasıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik başlayan soruşturma, dosyaya giren gizli tanık "A3M2LK48"in tarihi ifşalarıyla dev bir rüşvet ve aklama sarmalına dönüştü.

Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından elde ettiği milyar dolarlık kayıtdışı parayı Altınbaş Holding, Belek'teki Titanic Hotel ortaklığı, yurtdışındaki AVM ve gayrimenkuller üzerinden sisteme soktuğu iddia edilirken, emniyetin düzenlediği son dalga operasyonuyla çark tamamen çöktü.