Sarıkamış’ta feci kaza: Tır viyadükte asılı kaldı, sürücü yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Erzurum'dan Kars istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Karakurt viyadüğün refüjlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, viyadük üzerinde refüjlerde asılı kaldı.

"TIR VİYADÜKTE ASILI KALDI"



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadük üzerinde tehlikeli şekilde kalan tırda büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"



Tırın viyadüğün refüjlerinde asılı kalması, olası bir facianın önüne geçti. Kazada tırın viyadükten aşağı düşmemesi muhtemel daha büyük bir felaketi önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.