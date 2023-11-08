Sarıyer Belediyesi önünde "tapu" eylemi

Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri yaklaşık 2 yıldır Sarıyer Belediyesi ile İBB'nin sokak emlak rayiç bedeli üzerinden verilen bir tapu hakkı sözünün olduğunu fakat bu sözlerinde durmadıklarını söylediler.

Sarıyer Belediyesi'nin tapu hakkı sözünde durmadığını öne süren vatandaşlar belediye binası önünde toplanarak pankart açıp slogan attılar. Vatandaşlar, tapu fiyat bedellerinin düşürülmesini ve bu bedellerin sokak emlak rayiç bedeli üzerinden değerlendirilmesini istedi.

SARIYER MAHALLELER BİRLİĞİ TAPU İÇİN YİNE BELEDİYE ÖNÜNDEYDİ

Mahallelerinin, tapu hakkı için mücadele veren yüzlerce Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri tapu hakkı için belediye binasının önünde toplanarak başkana sözünü tutmasını istediler.

Tapu sorunlarının çözümlenmesini isteyen Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri Hacıosman - Yenikapı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirlenen saatten yarım saat geç gelerek Sarıyer Belediye binası önünde protestolarını sürdürdüler. Sarıyer'in Sarıdağ, Kocataş, Kazımkarabekir, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Derbent, Poligon, Reşitpaşa, Emirgan, Rumeli Hisarı Mahallelerinden bir araya gelen vatandaşlara seslenen Mahalleler Birliğinin gönüllü hukukçusu Erbay Yucak, "Sarıyer Mahallelerine gelmekte olan ecri misillerin durdurulması tapu bedelinin söz verildiği gibi belediye sokak emlak rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak verilmesi başta İBB Arazileri olmak üzere hazine, vakıf, şahıs arazilerinin tapu çalışmalarının bir an önce Meclis gündemine getirilmesi tapular alınmadan ve imar geçmeden kentsel dönüşümün başlatılmaması, Sarıyer Mahallelerine uygulanacak imar planlarının katılımcılık esas alınarak plan sürecine mahalleli dahil edilmelidir" diye seslendi.

Vatandaşların tepkisi üzerine AK Parti Sarıyer Meclis Grup Başkanı Hüseyin Coşkun, mahallelerin bu taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini ve AK Parti olarak bunun takipçisi olduklarını belirterek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çaba sarf edeceklerini söyledi. Coşkun, "Kasım ayı İBB meclis gündemine getirilmesi için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Yüzlerce Sarıyerli tapu sorununun halledilmesi için Mahalleler Birliğinin hazırladıkları dilekçelere imza atarak Sarıyer Mahalleler Birliği temsilcilerine teslim ettiler, Sarıyer Mahalleler Birliği temsilcileri ilk olarak Sarıyer AK Parti Meclis grup salonuna girerek topladıkları imzaları üst yazıları ile birlikte grup başkanı Hüseyin Coşkun'a teslim ettiler.

BELEDİYEYE DİLEKÇELERİNİ TESLİM EDİP 15 KASIM'DA İBB ÖNÜNDE OLACAKLARINI SÖYLEDİLER

Daha sonra Sarıyer CHP Meclis Grup salonuna giren Sarıyer Mahalleler Birliği temsilcilerini grup başkanı Nizamettin Günel ve Meclis Başkanı Hüseyin Coşkun Karşıladı. Sarıyer Mahalleler Birliği temsilcilerini son olarak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e verilmek üzere dilekçelerini Belediye'nin yazı işlerine teslim ederek etkinliklerine son verdiler. Yüzlerce Sarıyerli vatandaş 15 Kasım Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde olacaklarını kamuoyuna seslenerek belediye önünden ayrıldılar.