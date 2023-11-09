Sarıyer Belediyesi önünde tapu eylemi

Yıllardır tapu mücadelesi veren Sarıyer mahalleleri, Sarıyer Belediyesi binası önünde eylem yaptı. Sokak emlak rayiç bedeli üzerinden verilen tapu hakkı sözünü 2 yıldır yerine getirmeyen Sarıyer Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) protesto eden Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri, verilen sözlerin tutulmasını istedi. Vatandaşlar, 15 Kasım'da da İBB binası önünde eylem yapacaklarını açıkladı. AK Parti Sarıyer Meclis Grup Başkanı Hüseyin Coşkun konunun takipçisi olduklarını belirtti. Yüzlerce Sarıyerli, dilekçelerini belediyenin yazı işlerine teslim etti.