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Giriş Tarihi: 31.8.2024 09:29

Sarıyer'de batan teknede kaybolmuştu! 11. gün sonra Emre Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Sarıyer'de 20 Ağustos'ta içinde dört kişi ve bir köpeğin bulunduğu tekne battı. 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan denizde kayboldu. Arama çalışmalarının 11. gününde kayıp Emre Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Sarıyer’de batan teknede kaybolmuştu! 11. gün sonra Emre Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Sarıyer, Tarabya açıklarında meydana geldi. İçerisinde 4 kişi ve bir köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı.



3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan (30) dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarının 11. gününde vatandaşlar gece saatlerinde, Yeniköy açıklarında yüzeyde bir kişinin cansız bedenini fark etti. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yüzeydeki cesedi kıyıya çıkartarak adli tıp kurumuna gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından ölü bulunan kişinin Emre Erdoğan (30) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Sarıyer'de batan teknede kaybolmuştu! 11. gün sonra Emre Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı
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