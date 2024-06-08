Sarıyer’de belediye ve İSKİ’ye kanalizasyon tepkisi

Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan denize kanalizasyon aktığı iddia edilirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tüketici Konfederasyonu da bir süre önce konuyla ilgili İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen yetkililer hiçbir önlem almadı.Yenimahalle'de doğup büyüdüğünü söyleyen balıkçı Emin Kaptan, " Yenimahalle'nin bütün pisliği buraya akıyor. Çocukluğumda buralarda yüzebiliyorduk fakat şimdi yüzemez hale geldik. Bu kıyıda balıklarımız, kefallerimiz olurdu şimdi hiç biri yok. Böyle bir rezillikle uğraşıp duruyoruz" dedi. AK Parti Yenimahalle sorumlusu Selçuk Kavaloğlu ise CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne tepki göstererek, "Boğazın İncisi' dediğimiz Sarıyer'de yaşıyoruz fakat kokudan oturamıyoruz. Suyun rengi de balçık gibi. Bu durum Sarıyer Belediyesi'nin ayıbı, ilgilenmeleri lazım. Biz yüzmeyi buralarda öğrendik, şimdi yüzsek felç oluruz. İnsanlar balık tutardı, o işler de hep bitti" diye konuştu.