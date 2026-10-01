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Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:56

Sarıyer'de ciple İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer’de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü Murat A. (49) ile otobüsteki yolcular Rukkıye B. (55) ve Metin C. (51) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de ciple İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana gelen kazada Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL #SARIYER
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Sarıyer'de ciple İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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