ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Sabri Şahin'e ait olduğu değerlendirildi; ancak kesin kimlik tespiti yapılamadı. Polis ekiplerinin görüştüğü Serkan K., Şahin'in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve bildikleri bir yakınının da bulunmadığını söyledi.