Olay, dün saat 00.45 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevresinde 'Boyacı Sabri' olarak tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Sabri Şahin'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.
EVE GİREN ARKADAŞLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILATI
Serkan K. (45) ve arkadaşı, Şahin'i bulmak için metruk binaya gitti. Binaya giren 2 arkadaş, içeride tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde cesette çürüme tespit edildi.
ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Sabri Şahin'e ait olduğu değerlendirildi; ancak kesin kimlik tespiti yapılamadı. Polis ekiplerinin görüştüğü Serkan K., Şahin'in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve bildikleri bir yakınının da bulunmadığını söyledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kişinin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.