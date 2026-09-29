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Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:43

Sarıyer'de tünelde motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde Ali U. (30) yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş'ın (53) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile arkada oturan Didem Sadiye G. (49) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetinbaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de tünelde motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile motosiklette yolcu olarak bulunan Didem Sadiye G. yola savrularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bora Çetinbaş, Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Didem Sadiye G. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bora Çetinbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Didem Sadiye G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#SARIYER
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