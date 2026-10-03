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Giriş Tarihi: 3.10.2026 09:16

Sarıyer’de zincirleme kaza! Otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!

İstanbul Sarıyer’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Karşı yönden hızla gelen aracın, seyir halindeki otomobili sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarptı. Yaşanan feci olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Sarıyer’de zincirleme kaza! Otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!
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Olay, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobillere çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü C.K. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Y.K. ve park halindeki otomobillerden birinin içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası karşı şeritten hızla gelen otomobil olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SARIYER #KAZA

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Sarıyer’de zincirleme kaza! Otomobil park halindeki 6 araca çarptı: Yaralılar var!
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