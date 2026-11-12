Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!

SAVRULAN MOTOSİKLET DURAKTAKİLERE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bir hastanede tadevi altına alındı.