Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:38 Son Güncelleme: 12.11.2026 15:45

Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!

Sarıyer'de kontrolden çıkan motosiklet önce otomobile, ardından yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı. Sürücü otobüsün altında sıkışırken savrulan motosiklet durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!
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Olay, saat 11.40 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) yönetimindeki 34 HPE 103 plakalı araca, ardından da durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki 34 HO 2734 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

MOTOSİKLETLİ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet ise durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.'ye (27) çarptı.

Sarıyer'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı! 4 yaralı | Video

SAVRULAN MOTOSİKLET DURAKTAKİLERE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bir hastanede tadevi altına alındı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİOSMANPAŞA #SARIYER

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Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!
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