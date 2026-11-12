Sarıyer’de zincirleme kaza! Motosiklet İETT otobüsünün altında kaldı: Yaralılar var!

Olay, saat 11.40 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) yönetimindeki 34 HPE 103 plakalı araca, ardından da durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki 34 HO 2734 plakalı İETT otobüsüne çarptı.
MOTOSİKLETLİ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet ise durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.'ye (27) çarptı.
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SAVRULAN MOTOSİKLET DURAKTAKİLERE ÇARPTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bir hastanede tadevi altına alındı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.