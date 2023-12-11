Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı: Mobilya firması hakkında karar

DURUŞMADA TANIKLIK YAPTI

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı şarkıcı Berkay Şahin katılmazken; eşi Özlem Ada Şahin ve menajer Okan Genç ise tanık sıfatıyla katıldı. Özlem Ada Şahin ifadesinde, davalı mobilya şirketinden daha önce de mal aldıklarını, memnun kalmaları üzerine bu kez yeni taşınacakları ev için siparişte bulunduklarını anlattı. Yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası için sipariş verdiklerini söyleyen Şahin, yaklaşık 5 ay kadar geç teslimat yapıldığını belirtti. Şahin, "İzmir'de yazlık evimdeydim. Teslimat olacak diye tek başıma İstanbul'a geldim. Fakat ne teslimat, ne de montaj olmadı. O gece otelde geçirmek zorunda kaldım. Mobilya şirketine ulaşamadık. Bahaneler üretildi. Teslimat ve montaj daha sonra oldu. Gelen ürünlerin çok kusurlu ve kalitesiz olduğunu gördüm. Montaj sonrasında kırık ve çizikler vardı. Video çekerek gönderdim. Tekrardan yapılmasını düzeltilmesini istedim. Fakat daha sonra hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.