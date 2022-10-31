Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! ’Bakire olduğumu söyledim ama...’

'BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEDİM'

Kurtuluşun, odada kendisini birden yataktan arkaya doğru ittiğini belirten B.B., şöyle devam etti: "Öpeceğini düşündüm. İlk geldiğimde de yanağımdan öpmüştü. Üstüme çıktı. Kolumu ve ağzımı tuttu. İstemediğimi, bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı. Kıyafetlerim yırtıldı. Olayın ardından arkadaşlarımı aradım ve beni almalarını istedim. Onlarla Şirince'ye döndüm. Daha sonra otelden eve gitmek için ayrıldım.

Yaşadıklarım nedeniyle, yolda arabayı uçuruma sürmek istedim fakat arkadaşlarım beni sakinleştirdi. Bir süre bu durumu aileme anlatamadım. Günlerce kimseyle konuşmadım. Aileme, 'İş yerinde sıkıntılar yaşıyorum' dedim ve işimden istifa ettim. Durumu aileme anlatmadan önce annem bavulumu açmış ve kıyafetlerimdeki yırtıklar ile kan lekelerini görmüş. Daha sonra anneme olanları anlattım. Kurtuluş'u birkaç kere aradım. Cevap vermedi. Daha sonra, 'Ailem durumu öğrendi' diye mesaj attım. Saniyesinde beni aradı. Ona, 'Babam seninle konuşmak istiyor' dedim. Kabul etmedi. Annem telefonu alınca da 'Kızınız daha önce de birçok kişiyle ilişki yaşamış. Adliyeye gidebilirsiniz' diye cevap verdi."

B.B. yaşanan olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü de kaydetti. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, 8 tanıktan sadece 3'nün duruşmaya gelmesi nedeniyle diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.