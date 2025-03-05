Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak için 33 yıl hapis istendi!

NADİR METAL VE FİKO OCAKBAŞI SAHİBİ DE ÖRGÜT ÜYESİYMİŞ



İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da şüpheli konumda bulunuyor. Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin TL gönderildiğini ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı öğrenildi. Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e vermiş olduğu yaklaşıl 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Sarallar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi. Yakın'ın "Tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 5 yıldan 11 yıla kadar hapsi istendi.