Haberler Yaşam Haberleri Şarkıcı Metin Şentürk’ün acı günü! Kanserden hayatını kaybeden kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 23.8.2025 18:50 Son Güncelleme: 23.8.2025 19:33

Sanatçı Metin Şentürk'ün kansere yenik düşen kardeşi Bayram Şentürk, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Metin Şentürk, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum” dedi.

Sanatçı Metin Şentürk'ün yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk dün hayatını kaybetti. Şentürk için bugün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Metin Şentürk taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenazeye Şentürk'ün ailesi, yakınları ve sanat camiasından isimler katıldı. Metin Şentürk, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Bayram Şentürk, Fatih Cami'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

